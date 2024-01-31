Суд перенес рассмотрение апелляции Павелко

Сегодня, 31 января, Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию юристов Андрея Павелко на решение продлить экс-президенту УАФ меру пресечения до 16 февраля.

Однако по информации ТаТоТаке, рассмотрение апелляции перенесли на 7 февраля.

Таким образом, Андрей Васильевич не сможет присутствовать на плановом заседании исполкома УЕФА, членом которого он является, назначенном на 8 февраля.

В этот же день, 7 февраля, в этом же суде будет рассматриваться и идентичная апелляция Юрия Записоцкого.

Напомним, что новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Он был единственным кандидатом на этот пост.