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Официально. Феррари объявила о переходе Льюиса Хэмилтона

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Пилот продолжит карьеру в итальянской команде

Официально. Феррари объявила о переходе Льюиса Хэмилтона

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" объявила о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик присоединится к "Скудерии" в 2025 году.

"Феррари" рада сообщить, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году по многолетнему контракту", — говорится в сообщении "Феррари".

Ранее стало известно, что Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании 2024 года. Руководитель гоночного коллектива Тото Вольф сообщил, что Льюис решил бросить себе новый вызов, и все в команде отнеслись к этому с пониманием.

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Льюис Хэмилтон Ferrari
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