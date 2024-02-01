Официально. Феррари объявила о переходе Льюиса Хэмилтона

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" объявила о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик присоединится к "Скудерии" в 2025 году.

"Феррари" рада сообщить, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году по многолетнему контракту", — говорится в сообщении "Феррари".

Ранее стало известно, что Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании 2024 года. Руководитель гоночного коллектива Тото Вольф сообщил, что Льюис решил бросить себе новый вызов, и все в команде отнеслись к этому с пониманием.