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Криштиану Роналду - 39 лет: что вы знаете о легендарном португальце? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями его карьеры в комментариях

Криштиану Роналду - 39 лет: что вы знаете о легендарном португальце? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, исполняется 39 лет пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду, на счету которого ряд различных рекордов.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

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