Криштиану Роналду - 39 лет: что вы знаете о легендарном португальце? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 5 февраля, исполняется 39 лет пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду, на счету которого ряд различных рекордов.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.