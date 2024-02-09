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Куарежма и Нуну Гомеш пересмотрели свое решение и не поедут в Москву на футбольный турнир

Общие новости
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Под давлением общественного мнения

Куарежма и Нуну Гомеш пересмотрели свое решение и не поедут в Москву на футбольный турнир

фото из свободных источников

Новина українською

Два известных в прошлом португальских футболиста отказались ехать на Россию на футбольноый турнире в Москве под названием Кубок легенд, который состоится 9-11 февраля.

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Речь идет о Нуну Гомеше и Рикардо Куарежме. Об этом сообщает Record.

Нуну Гомеш ранее даже записал видео, в котором заявлял, что едет на турнир, однако позже, видимо, под давлением общественно мнения, отказался ехать в Москву.

Как отмечает издание, высказывало свою позицию и посольство Украины в Португалии, которое выразило "глубокое сожаление и обеспокоенность" из-за его согласия поучаствовать в турнире.

Отмечается, что турнир в Москве с участием бывших футболистов рассматривается посольством как пропагандистский маневр Москвы "для распространения своих нарративов и достижения политических целей на международной арене".

Также чуть ранее отказался от участия в турнире другой экс-футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма. Он правда, поступил хитрее, просто заявив, что у него травма.

Ну и отметим, что ранее свое участие в турнире подтвердили такие известные в прошлом футболисты как Уильям Галлас Ивица Олич, Майкон, Эммануэль Эбуэ и Кевин Кураньи.

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Источник:
Record
Опубликовал: Михаил Черныш
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