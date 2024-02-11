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Только недавно выиграл Лигу Европы. Испанский тренер официально возглавил Олимпиакос

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Перед легендарным клубом встают трудные задачи

Только недавно выиграл Лигу Европы. Испанский тренер официально возглавил Олимпиакос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Олимпиакос" на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Хосе Луис Мендилибар.

Последним его местом работы была "Севилья", которую он возглавлял с марта по октябрь прошлого года. За этот период он успел выиграть с "андалусийцами" Лигу Европы, однако затем был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

Также ранее Медилибар работал в испанских клубах, в частности "Эйбаре", "Атлетике", "Реале Вальядолид", "Леванте", "Алавесе", "Осасуне".

Греки не сообщили, на какой срок испанский наставник подписал контракт с клубом.

На данный момент “Олимпиакос” занимает четвертое место во внутреннем чемпионате. Команда уступает первому ПАОКу шесть очков. Также на "красно-белых" вскоре ожидают матчи плей-офф Лиги конференций. Именно 15 февраля матчем против "Ференцвароша" и дебютирует Медилибар.

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Источник:
Офіційний сайт Олімпіакоса
Опубликовал: Максим Кучер
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