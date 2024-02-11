В матче словенской лиги вратаря заменили на 10-й секунде. Всё из-за правил турнира

В матче чемпионата Словении между "Олимпией" и "Рогашкой" гости провели первую замену уже на 10-й секунде. 17-летний вратарь Жан Лорбер вынужден был покинуть поле, вместо него вышел более опытный Айдин Мулалич. Произошел инцидент из-за того, что в правилах словенского чемпионата указано, что в стартовом составе на поле должно выйти определенное количество молодых игроков.

Наставник "Рогаши" не нашел других вариантов, как выпустить на поле молодого кипера и сразу же его заменить. Команды сыграли со счетом 2:2.