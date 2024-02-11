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В матче словенской лиги вратаря заменили на 10-й секунде. Всё из-за правил турнира

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В старте не было достаточного количества молодых игроков

В матче словенской лиги вратаря заменили на 10-й секунде. Всё из-за правил турнира

Фото: з вільних джерел

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В матче чемпионата Словении между "Олимпией" и "Рогашкой" гости провели первую замену уже на 10-й секунде. 17-летний вратарь Жан Лорбер вынужден был покинуть поле, вместо него вышел более опытный Айдин Мулалич. Произошел инцидент из-за того, что в правилах словенского чемпионата указано, что в стартовом составе на поле должно выйти определенное количество молодых игроков.

Наставник "Рогаши" не нашел других вариантов, как выпустить на поле молодого кипера и сразу же его заменить. Команды сыграли со счетом 2:2.

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Олимпия (Любляна)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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