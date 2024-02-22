На 79-м году жизни скончался экс-тренер ПСЖ и сборной Португалии Артур Жорже

На 79-м году жизни скончался бывший португальский тренер Артур Жорже, сообщает L'Equipe.

По информации семьи специалиста, Жорже долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

В качестве футболиста Жорже выступал исключительно на родине, проведя лишь один сезон за пределами Португалии в конце карьеры. В послужном списке экс-футболиста фигурируют "Порту", "Академика", "Белененсиш" и "Бенфика", с которой он становился четырехкратным чемпионом страны.

В качестве тренера среди главных достижений Жорже можно выделить завоевание с "Порту" Кубка европейских чемпионов в сезоне 1986-87, а также 3 триумфа в национальном чемпионате. Также специалист дважды успел поработать в "Пари Сен-Жермен" (1992-94 и 1998-1999) и в сборной Португалии (1990-92 и 1996-97).

Последним местом работы Жорже был "МК Алжир", который он тренировал с 2014 по 2015 годы.