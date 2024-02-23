Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро
Компенсация позволила смягчить приговор
elconfidencial
Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования.
Сегодня суд приговорил бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Кроме того, Дани должен будет выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки. Также экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.
По информации UOL, семья Неймара помогла Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве. Это позволило сократить итоговый срок его заключения.
Также сообщалось, что с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто - один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.
Популярное сейчас
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Марсель - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге
- Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Комментарии 1