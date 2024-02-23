  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро

Общие новости

Компенсация позволила смягчить приговор

Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро

elconfidencial

Новина українською

Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования.

Сегодня суд приговорил бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Кроме того, Дани должен будет выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки. Также экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

По информации UOL, семья Неймара помогла Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве. Это позволило сократить итоговый срок его заключения.

Также сообщалось, что с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто - один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.

Читайте также Дани Алвес в пятый раз изменил свои показания по делу о возможном изнасиловании
По теме
yellow-arrow
Шахтер вылетает, а Трубин – шагает дальше, возвращение Тони Крооса и тюрьма для Дани Алвеса. Главные новости за 22 февраля
yellow-arrow
Усиление соперника Украины в плей-офф: немецкий хавбек получил разрешение играть за сборную Боснии и Герцеговины
yellow-arrow
"Я отправлю тебя в больницу". Макелеле вспомнил, как угрожал Роналдиньо во время матчей ЛЧ
Неймар Дани Алвес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uol
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 09:32
Це добре допомогти товаришу по клубу та збірній... Утім при таких обставинах Так Алвес теж "жертва" своєї слави та грошенят! Проте потрібно залишатися ЛЮДИНОЮ! Вміти собі сказати є не тільки мої забаганки, але і забаганки інших. Може людина хотіла отримати лише трошки уваги та сто грамів від знаменитості?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 09:32
Це добре допомогти товаришу по клубу та збірній... Утім при таких обставинах Так Алвес теж "жертва" своєї слави та грошенят! Проте потрібно залишатися ЛЮДИНОЮ! Вміти собі сказати є не тільки мої забаганки, але і забаганки інших. Може людина хотіла отримати лише трошки уваги та сто грамів від знаменитості?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости