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Дани Алвес в пятый раз изменил свои показания по делу о возможном изнасиловании

Общие новости

Бразильцу грозит наказание

Дани Алвес в пятый раз изменил свои показания по делу о возможном изнасиловании

Фото: NU.nl

Новина українською

Бразильский защитник Дани Алвес в пятый раз изменил свою версию о том, что произошло 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Ему предъявили обвинение в изнасиловании молодой женщины.

В суде Алвес настаивал, что отношения произошли по добровольному согласию. Но недавно добавил новую деталь, что он был пьян и не осознавал своих действий. Это направлено на смягчение приговора.

Суд начнется 5 февраля в Барселоне. Алвесу грозит наказание за, вероятное, изнасилование. Прокуратура требует девять лет лишения свободы, а жертва просит двенадцать лет заключения.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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