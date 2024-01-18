Дани Алвес в пятый раз изменил свои показания по делу о возможном изнасиловании
Бразильцу грозит наказание
Фото: NU.nl
Бразильский защитник Дани Алвес в пятый раз изменил свою версию о том, что произошло 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Ему предъявили обвинение в изнасиловании молодой женщины.
В суде Алвес настаивал, что отношения произошли по добровольному согласию. Но недавно добавил новую деталь, что он был пьян и не осознавал своих действий. Это направлено на смягчение приговора.
Суд начнется 5 февраля в Барселоне. Алвесу грозит наказание за, вероятное, изнасилование. Прокуратура требует девять лет лишения свободы, а жертва просит двенадцать лет заключения.
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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