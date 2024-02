Лучший бомбардир в истории Манчестер Сити Серхио Агуэро может возобновить игровую карьеру

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Барселоны" Серхио Агуэро может возобновить футбольную карьеру. Об этом рассказал кардиолог 35-летнего игрока.

Напомним, Агуэро завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем в декабре 2021 года. Незадолго до этого у аргентинца случился приступ тахикардии во время матча чемпионата Испании с "Алавесом".

????????| BREAKING: Sergio Aguero’s cardiologist on Twitch: “It’s very possible that Sergio Aguero can COME OUT of retirement.” pic.twitter.com/vk4YBKdU9b