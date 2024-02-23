Лучший бомбардир в истории Манчестер Сити Серхио Агуэро может возобновить игровую карьеру
Хорошие новости в стане аргентинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Барселоны" Серхио Агуэро может возобновить футбольную карьеру. Об этом рассказал кардиолог 35-летнего игрока.
"Вполне вероятно, что Серхио может вернуться", - рассказал врач во время совместного стрима с игроком в социальных сетях.
Напомним, Агуэро завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем в декабре 2021 года. Незадолго до этого у аргентинца случился приступ тахикардии во время матча чемпионата Испании с "Алавесом".
????????| BREAKING: Sergio Aguero’s cardiologist on Twitch: “It’s very possible that Sergio Aguero can COME OUT of retirement.” pic.twitter.com/vk4YBKdU9b— Football Talk (@FootballTalkHQ) February 23, 2024
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