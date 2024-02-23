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Лучший бомбардир в истории Манчестер Сити Серхио Агуэро может возобновить игровую карьеру

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Лучший бомбардир в истории Манчестер Сити Серхио Агуэро может возобновить игровую карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Барселоны" Серхио Агуэро может возобновить футбольную карьеру. Об этом рассказал кардиолог 35-летнего игрока.

"Вполне вероятно, что Серхио может вернуться", - рассказал врач во время совместного стрима с игроком в социальных сетях.

Напомним, Агуэро завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем в декабре 2021 года. Незадолго до этого у аргентинца случился приступ тахикардии во время матча чемпионата Испании с "Алавесом".

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Источник:
Football Talk
Опубликовал: Александр Бураков
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