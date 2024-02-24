Сборная Китая получила нового главного тренера: им стал европеец

Футбольная федерация Китая объявила о назначении нового главного тренера. Им стал хорват Бранко Иванкович.

"С целью подготовки к предстоящим отборочным матчам Чемпионата мира 2026 года Китайская футбольная федерация решила, по оценке экспертов, нанять Бранко Иванковича новым главным тренером мужской национальной сборной Китая", - говорится в заявлении федерации.

Предыдущий наставник команды серб Александр Янкович был уволен после неудачного Кубка Азии. Китай провел три матча на турнире и остановился на стадии группового этапа. На счету команды из поднебесной две ничьи и одно поражение в квартете с Катаром, Таджикистаном и Ливаном.

69-летний наставник ранее тренировал "Динамо" Загреб, "Ганновер", а также входил в тренерский штаб сборной Хорватии. Кроме того, возглавляли Иран, Оман и ряд азиатских клубов таких как "Аль-Вахда", "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Персеполис", "Шандунь Тайшань" и другие.

Дебют Иванковича запланирован на март. Тогда Китай проведет матч второго этапа отбора на Чемпионат мира-2026 против Сингапура.