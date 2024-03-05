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Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта

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А также новый формат еврокубков, Дженоа без Малиновского и вариант для Луческу

Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, четвертое марта

В Минмолодежьспорта объявили список делегации сборной Украины на выезд в Боснию и Герцеговину. Некоторые говорят – фейк

Минмолодьспорта на своих официальных ресурсах обнародовало список членов делегации сборной Украины на выезд в Боснию и Герцеговину, где в середине марта состоится матч плей-офф раунда отбора к Евро-2024. В то же время списка игроков, вызванных на сбор, от УАФ еще нет. Некоторые журналисты говорят о фейке, выданном Министерством молодежи и спорта. Мол, не все те игроки, которые есть в списке, на самом деле доступны и нужны тренерам сборной. Официальных комментариев по поводу этой ситуации еще не было.

"Арсенал" уничтожил "Шеффилд Юнайтед" 6:0, Александр Зинченко не играл

В АПЛ состоялся матч 27-го тура. "Арсенал" гостил у последней команды чемпионата "Шеффилд Юнайтед". "Канониры" забили сопернику шесть голов без ответа. Украинский легионер "пушкарей" Александр Зинченко пропускал этот матч из-за травмы. Это уже далеко не первое отсутствие украинца, связанное с проблемами со здоровьем.

"Шахтер" получил три очка за матч против "Александрии"

КДК УАФ вынес вердикт по матчу 18-го тура УПЛ между "Александрией" и "Шахтером". Отметим, что игровое время того поединка закончилось со счетом 00. Однако "Шахтеру" была присвоена техническая победа за участие в матче незаявленного игрока в составе соперника. Просчитался менеджмент александрийцев на Иване Калюжном, которого не успели оформить в соответствии со всеми юридическими нормами.

УЕФА презентовал новую схему розыгрыша еврокубков

С сезона 2024/25 европейские клубные турниры будут проходить по новой схеме. Отменяется классический групповой этап – теперь будет одна общая лига с одной общей турнирной таблицей. Увеличится количество матчей и команд в основной сетке Лиги чемпионов и Лиги Европы, в Лиге конференций останется, как и раньше, шесть туров в групповом раунде. Новые правила вступят в силу с сезона 2024/25.

"Дженоа" проиграла "Интеру", Малиновский не играл

"Интер" мчится к чемпионству в Италии. На этот раз "нерадзурри" победили "Дженоа" 2:1. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 15 очков. За "Дженоа" не играл Руслан Малиновский. Он попал в заявку, но не вышел на поле. Это третий подряд матч "грифонов" без украинца в основе.

Луческу может возглавить загребское "Динамо"

Экс-наставник "Шахтера" и "Динамо" 78-летний Мирча Луческу может возобновить тренерскую карьеру.

Как сообщают хорватские СМИ, речь идет о "Динамо" Загреб, руководство которого недовольно последними результатами команды, из-за чего главный тренер команды Сергей Якирович находится на грани увольнения.

Отмечается, что руководство хорватского клуба хочет пригласить на место главного тренера Луческу, а его помощником может стать бывший игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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