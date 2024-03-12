Тренерская отставка в УПЛ, судьба Чигринского, Мудрик забил за Челси. Главные новости за 11-е марта
А также усиление для Полесья и чистка в Александрии
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UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 11-е марта
Юрий Калитвинцев покинул "Полесье". Уже официально
В "Полесье" состоялась тренерская отставка. Юлий Калитвинцев официально покинул житомирский клуб. Об этом объявил владелец клуба Геннадий Буткевич. По его словам, Калитвинцев сам подал в отставку. На замену Калитвинцеву уже назначен исполняющий обязанности. Им стал тренер дружественного к "Полесью" "Звягеля" Сергей Щищенко.
"Шахтер" отзаявил Чигринского. Представитель игрока говорит о травме
Ранее была информация о том, что профиль Дмитрия Чигринского исчез с официального сайта "Шахтера". Агент говорил о том, что просто ошибся дизайнер сайта. Однако история получила продолжение. Напротив фамилии Дмитрия появилась пометка "отзаявлен" на официальном сайте УПЛ. Теперь уже агент не стал опровергать - Дмитрия действительно отзаявили, хотя его контракт с "Шахтером" действует до конца сезона. Как сказал представитель футболиста, причина такого решения клуба - травма футболиста.
"Челси" сыграл матч АПЛ. Мудрик не вышел в основном составе, но появился на замену
В понедельник "Челси" сыграл матч АПЛ с "Ньюкаслом". В основном составе "синих" не нашлось места для украинского легионера Михаила Мудрика. Однако он вышел на замену и сделал свой вклад. Михаил отметился результативным ударом. Этот гол стал для него четвертым в АПЛ. В целом "Челси" победил со счетом 3:2.
"Полесье" заявило венесуэльского форварда
В Украине трансферное окно закрывается 12-го марта. В предпоследний день этого окна еще один трансфер осуществило "Полесье". "Волки" заявили на сезон венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса. Его профиль уже появился на сайте УПЛ. Хотя клуб официально на своих медиаресурсах еще не объявлял о переходе. Ранее об этом трансфере писал Фабрицио Романо.
"Александрия" отдала в аренду двух игроков
"Александрия" проводит своеобразную чистку. Команда отдала в аренду двух игроков. Богдан Кобзарь был отправлен в аренду в "Подолье", а Родион Плакса - в ФСК "Мариуполь". Арендные соглашения обоих футболистов действительны до конца текущего сезона. Летом они должны вернуться в команду УПЛ.
Травма Виктора Цыганкова может оказаться не такой серьезной, чем ожидалось
В последнем матче Примеры Виктор Цыганков отдал ассист, но в то же время был заменен из-за травмы колена. Футболист уже успел пройти обследование. Довольно оптимистично о нем высказался тренер "Жироны" Мичел, сказав, что травма может оказаться менее серьезной, чем ожидалось. В Испании даже заговорили о том, что Виктор может успеть вернуться на поле до матчей сборной. Однако точной информации об этом пока нет.
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