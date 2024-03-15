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Легендарный бразилец Кафу посетит Россию, где будет гостем торжественного мероприятия

Общие новости
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Видимо, у бразильца действительно очень плохо с деньгами

Легендарный бразилец Кафу посетит Россию, где будет гостем торжественного мероприятия

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

4 апреля на России состоится церемония вручения наград Премии РБ в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

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Специальным приглашенным гостем станет легендарный бразилец, двукратный чемпион мира Кафу, о чем он сам выступил с заявлением.

Российские СМИ также заявляли, что в качестве амбассадоров премии выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу и Эммануэль Адебайор.

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Также стоит отметить, что не так давно СМИ писали о том, что Кафу имеет серьезные финансовые проблемы, которые начались еще в 2019 году.

В конце декабря, чтобы погасить долги перед кредиторами, шикарный особняк бывшего футболиста по решению суда, был продан на аукционе.

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Djon (Україна)
15.03.2024 в 20:09
гумовий виріб
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
15.03.2024 в 20:09
гумовий виріб
Ответить
1
0

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