Легендарный бразилец Кафу посетит Россию, где будет гостем торжественного мероприятия
Видимо, у бразильца действительно очень плохо с деньгами
4 апреля на России состоится церемония вручения наград Премии РБ в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.
Специальным приглашенным гостем станет легендарный бразилец, двукратный чемпион мира Кафу, о чем он сам выступил с заявлением.
Российские СМИ также заявляли, что в качестве амбассадоров премии выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу и Эммануэль Адебайор.
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Также стоит отметить, что не так давно СМИ писали о том, что Кафу имеет серьезные финансовые проблемы, которые начались еще в 2019 году.
В конце декабря, чтобы погасить долги перед кредиторами, шикарный особняк бывшего футболиста по решению суда, был продан на аукционе.
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