"Этот сукин сын обыграл Францию на ЧМ". Пасторе вспомнил свой разговор с Мбаппе про Месси

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Хавьер Пасторе рассказал о том, как нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси "сукиным сыном".

"Я виделся с ним через пару месяцев после финала в Катаре. Я поздравил его с удачным выступлением на мундиале, а он ответил мне: "Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира". Он сказал это в шутку, как бы говоря, что Лео переиграл его в одиночку", - вспомнил аргентинец в интервью La Nacion.