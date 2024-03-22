"Этот сукин сын обыграл Францию на ЧМ". Пасторе вспомнил свой разговор с Мбаппе про Месси
Экс-хавбек "ПСЖ" поделился фрагментом беседы с главной звездой парижан
Yahoo Sports
Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Хавьер Пасторе рассказал о том, как нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси "сукиным сыном".
"Я виделся с ним через пару месяцев после финала в Катаре. Я поздравил его с удачным выступлением на мундиале, а он ответил мне: "Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира". Он сказал это в шутку, как бы говоря, что Лео переиграл его в одиночку", - вспомнил аргентинец в интервью La Nacion.
Напомним, сборная Франции уступила Аргентине в финале ЧМ-2022 (3:3, 2:4 по пен.). В игровое время Месси отметился дублем, в то время как Мбаппе трижды распечатал ворота "альбиселесте".
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