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"Этот сукин сын обыграл Францию на ЧМ". Пасторе вспомнил свой разговор с Мбаппе про Месси

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Экс-хавбек "ПСЖ" поделился фрагментом беседы с главной звездой парижан

"Этот сукин сын обыграл Францию на ЧМ". Пасторе вспомнил свой разговор с Мбаппе про Месси

Yahoo Sports

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Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Хавьер Пасторе рассказал о том, как нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси "сукиным сыном".

"Я виделся с ним через пару месяцев после финала в Катаре. Я поздравил его с удачным выступлением на мундиале, а он ответил мне: "Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира". Он сказал это в шутку, как бы говоря, что Лео переиграл его в одиночку", - вспомнил аргентинец в интервью La Nacion.

Напомним, сборная Франции уступила Аргентине в финале ЧМ-2022 (3:3, 2:4 по пен.). В игровое время Месси отметился дублем, в то время как Мбаппе трижды распечатал ворота "альбиселесте".

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Лионель Месси Хавьер Пасторе Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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Источник:
La Nacion
Опубликовал: Александр Бураков
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