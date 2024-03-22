Франция — Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Франция — Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto
Полгода назад Германия дома неожиданно одолела Францию 2:1, и вот команды встретятся снова — теперь на поле "Ле Бле".
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Конечно, французы в лучшей форме. Они легко вышли на Евро, выиграв все матчи, кроме последнего. В последних 6 домашних поединках команда Дидье Дешама забила 27 голов и пропустила только раз. Даже травма Антуана Гризманна не повлияет на ее статус фаворита.
Тем временем у немцев море проблем. Команда выиграла только 6 матчей из последних 22, в том числе проиграв две последних встречи с Турцией (2:3) и Австрией (0:2). Юлиан Нагельсманн лишь осенью возглавил "Манншафт", но прогресса нет, и его позиции уже сейчас шатки.
Возвращение Тони Крооса — лучшая новость для немцев за много месяцев, но хватит ли этого для достойного выступления на "Люмьере"? Ответ мы узнаем в субботу, 23 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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