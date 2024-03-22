Франция — Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Полгода назад Германия дома неожиданно одолела Францию 2:1, и вот команды встретятся снова — теперь на поле "Ле Бле".

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Конечно, французы в лучшей форме. Они легко вышли на Евро, выиграв все матчи, кроме последнего. В последних 6 домашних поединках команда Дидье Дешама забила 27 голов и пропустила только раз. Даже травма Антуана Гризманна не повлияет на ее статус фаворита.

Тем временем у немцев море проблем. Команда выиграла только 6 матчей из последних 22, в том числе проиграв две последних встречи с Турцией (2:3) и Австрией (0:2). Юлиан Нагельсманн лишь осенью возглавил "Манншафт", но прогресса нет, и его позиции уже сейчас шатки.

Возвращение Тони Крооса — лучшая новость для немцев за много месяцев, но хватит ли этого для достойного выступления на "Люмьере"? Ответ мы узнаем в субботу , 23 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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