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Вот это дебют! Лидер Байера открыл счет голам за Бундестим на 1-й минуте матча с Францией

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Кроос отдал качественный ассист

Вот это дебют! Лидер Байера открыл счет голам за Бундестим на 1-й минуте матча с Францией

Фото: Getty Images

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Полузащитник немецкого "Байера" Флориан Виртц в своем дебютном поединке в матче с Францией отметился первым забитым голом за "Бундестим" на 8-й секунде поединка из-за пределов штрафной площади. Таким образом, немец повторил достижение Лукаса Подольски, который также забивал быстрый гол.

Отметим, что полузащитник мадридского "Реала", который стал автором результативной передачи, сделал это через 8 секунд после своего возвращения в ряды сборной.

Напомним, что сегодня в матче Австрии со Словакией Кристоф Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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