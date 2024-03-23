Вот это дебют! Лидер Байера открыл счет голам за Бундестим на 1-й минуте матча с Францией

Полузащитник немецкого "Байера" Флориан Виртц в своем дебютном поединке в матче с Францией отметился первым забитым голом за "Бундестим" на 8-й секунде поединка из-за пределов штрафной площади. Таким образом, немец повторил достижение Лукаса Подольски, который также забивал быстрый гол.

Отметим, что полузащитник мадридского "Реала", который стал автором результативной передачи, сделал это через 8 секунд после своего возвращения в ряды сборной.

Напомним, что сегодня в матче Австрии со Словакией Кристоф Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных.