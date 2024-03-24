Эффектное возвращение Торреса на Энфилд. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2. Видеообзор

Легенды "Ливерпуля" и "Аякса" провели благотворительный поединок имени Свена-Йорана Эрикссона, который закончился в пользу "мерсисайдцев" 4:2.

В благотворительной игре приняли участие Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Ежи Дудек, Яри Литманен, Эдгар Давидс, Рональд де Бур и другие известные футболисты. Эль-Ниньо даже в свои 40 лет показал, что еще может забивать на "Энфилде".

Товарищеский матч 23 марта 2024 года

Ливерпуль (легенды) - Аякс (легенды) - 4:2

Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 - Бурригтер, 2, Мусампа, 43