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Эффектное возвращение Торреса на Энфилд. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2. Видеообзор

Общие новости

Ливерпуль - Аякс ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Благотворительный спарринг на UA-Футбол

Эффектное возвращение Торреса на Энфилд. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2. Видеообзор

Фото: Getty Images

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Легенды "Ливерпуля" и "Аякса" провели благотворительный поединок имени Свена-Йорана Эрикссона, который закончился в пользу "мерсисайдцев" 4:2.

В благотворительной игре приняли участие Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Ежи Дудек, Яри Литманен, Эдгар Давидс, Рональд де Бур и другие известные футболисты. Эль-Ниньо даже в свои 40 лет показал, что еще может забивать на "Энфилде".

Товарищеский матч 23 марта 2024 года

Ливерпуль (легенды) - Аякс (легенды) - 4:2

Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 - Бурригтер, 2, Мусампа, 43

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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