Колумбия не проигрывает 20 матчей подряд

Сборная Колумбии находится в прекрасной игровой форме. Команда не проигрывает уже 20 матчей подряд. 2023-й год они закончили без поражений. Успехи продолжились и в этом году. В ночь с 22-го на 23-е марта Колумбия в товарищеском матче одолела на выезде Испанию (0:1).

За период своей серии колумбийцы, в частности, побеждали Бразилию (2:1), Германию (2:0), Японию (2:1), Мексику (3:2), дважды Венесуэлу (по 1:0).

Следующую игру коллектив из Южной Америки проведет во вторник, 26-го марта, против Румынии. Данный матч будет товарищеским.