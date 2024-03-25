Черногория - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
Черногория - Северная Македония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий
Недавно Северная Македония была соперником Украины в группе отбора к Евро-2024. Сегодня же эта команда проведет спарринг с Черногорией.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Товарищеский матч
Черногория - Северная Македония
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Чорногорія - Північна МакедоніяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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