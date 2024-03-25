Черногория - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Недавно Северная Македония была соперником Украины в группе отбора к Евро-2024. Сегодня же эта команда проведет спарринг с Черногорией.

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Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Товарищеский матч

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2