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Черногория - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Общие новости

Черногория - Северная Македония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черногория - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий

Новина українською

Недавно Северная Македония была соперником Украины в группе отбора к Евро-2024. Сегодня же эта команда проведет спарринг с Черногорией.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Товарищеский матч

Черногория - Северная Македония

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
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Трансляція матчу Чорногорія - Північна Македонія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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