Норвегия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Предстоящая встреча шикарно подходит в качестве разогрева перед решающим поединком нашей сборной против Исландии за право выхода в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

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Причём, одна из команд имеет к Украине прямое отношение, так как именно Словакия будет одним из трёх соперников "сине-жёлтым" (в случае завтрашнего триумфа) на групповом этапе Евро. Также, естественно, немалый интерес вызывает и сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

Смогут ли звёзды АПЛ и компания одолеть дисциплинированных словаков - станет известно сегодня, 26 марта. Начало игры - в 20:00.

В прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Норвегия - Словакия Смотреть трансляцию