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Матч между Францией и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в России

Общие новости

Довольно неожиданная акция

Матч между Францией и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в России

RTE

Новина українською

Товарищеский матч между национальными командами Франции и Чили начнётся с минуты молчания, сообщил президент Французской федерации футбола Филипп Диалло в эфире радиостанции Europe 1.

"Когда происходят такие события, нам нужна большая солидарность с российским народом. Выражаем полную поддержку как российским людям, так и нашему коллеге в России.

Почему этой акции не было перед матчем с Германией? Тогда уже организация игры была спланирована, а для того, чтобы отдать дань памяти, необходимо было это сделать в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего", - сказал Диалло.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити". В результате, по данным российских СМИ, погибло более 140 человек, пострадали около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Матч между сборными пройдёт в Марселе 26 марта на стадионе "Велодром".

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Источник:
Rmc Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2024 в 14:13
Продажні шкури московської Орди.
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Комментарии 4
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2024 в 14:13
Продажні шкури московської Орди.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.03.2024 в 13:22
Цинізм цеї події прям вражає ! Нагадайте мені про хвилини мовчання в старому світі після тереристичних ракетних ударів по жилим кварталам Харкова , Дніпра , Одеси , Вінниці , тощо . А як 140 ізбіратєлєй x.uj.la стали хорошими , а 290 майже жорошими - хвилина мовчання !!?? Пардон , ну я так бачу цю сітуейшн !
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.03.2024 в 13:25
PS . Пост пройшов після крапок ... Редайціє , вітаю вас с новоізбанним царьом . Не дякуте .
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 13:13
Шевченко, повідом своєму колезі-жабоїду, що у нас ледь не щодня такі жертви!
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