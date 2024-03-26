Матч между Францией и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в России

Товарищеский матч между национальными командами Франции и Чили начнётся с минуты молчания, сообщил президент Французской федерации футбола Филипп Диалло в эфире радиостанции Europe 1.

"Когда происходят такие события, нам нужна большая солидарность с российским народом. Выражаем полную поддержку как российским людям, так и нашему коллеге в России. Почему этой акции не было перед матчем с Германией? Тогда уже организация игры была спланирована, а для того, чтобы отдать дань памяти, необходимо было это сделать в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего", - сказал Диалло.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити". В результате, по данным российских СМИ, погибло более 140 человек, пострадали около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Матч между сборными пройдёт в Марселе 26 марта на стадионе "Велодром".