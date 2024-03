Мело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия

Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Бразилии Фелипе Мело считает справедливым наказание для двух своих экс-партнёров по национальной команде - Дани Алвеса и Робиньо.

Согласно озвученным приговорам, Робиньо проведёт в местах лишения свободы 9 лет , Дани Алвес - 4,5 года. Причина одна - обвинение в изнасиловании.

????️Felipe Melo:



“I have a 15 year old daughter, if they (Robinho and Dani Alves) did that to my daughter, I don’t think I’d be here to give you this interview. They have to pay for what they did.“ pic.twitter.com/JJM3es1Zdq