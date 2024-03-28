Мело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия
"Питбуль" одобрил решения судов
tntsports
Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Бразилии Фелипе Мело считает справедливым наказание для двух своих экс-партнёров по национальной команде - Дани Алвеса и Робиньо.
"У меня есть 15-летняя дочь. Если бы они (Робиньо и Дани Алвес) сделали то же самое с ней - не думаю, что я бы давал вам здесь интервью. Им придется заплатить за то, что они сделали", - приводит слова Мело Brasil Football.
Согласно озвученным приговорам,
????️Felipe Melo:— Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) March 27, 2024
“I have a 15 year old daughter, if they (Robinho and Dani Alves) did that to my daughter, I don’t think I’d be here to give you this interview. They have to pay for what they did.“ pic.twitter.com/JJM3es1Zdq
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