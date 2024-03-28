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Мело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия

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Мело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия

tntsports

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Бывший игрок "Ювентуса" и сборной Бразилии Фелипе Мело считает справедливым наказание для двух своих экс-партнёров по национальной команде - Дани Алвеса и Робиньо.

"У меня есть 15-летняя дочь. Если бы они (Робиньо и Дани Алвес) сделали то же самое с ней - не думаю, что я бы давал вам здесь интервью. Им придется заплатить за то, что они сделали", - приводит слова Мело Brasil Football.

Согласно озвученным приговорам, Робиньо проведёт в местах лишения свободы 9 лет, Дани Алвес - 4,5 года. Причина одна - обвинение в изнасиловании.

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Робиньо Фелипе Мело Дани Алвес
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Опубликовал: Александр Бураков
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