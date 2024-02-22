Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы
Вердикт оглашён
elconfidencial
Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к 4,5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании, сообщает Actu Foot в социальной сети X (ранее - Twitter).
Помимо прочего, по решению суда Алвес должен будет выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет.
Напомним, 20 января 2023 года экс-футболист был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в сексуальном изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне.
Алвес - один из самых титулованных игроков в истории футбола. На счету бразильца 43 (по некоторым данным - 47, но часть титулов не учитывается журналистами) выигранных трофеев за карьеру. В первую очередь он известен своими выступлениями в составе "Барселоны", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен".
???????? Dani Alves est condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle ! ⚖️— Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2024
(@Alfremartinezz) pic.twitter.com/krSpgQFzs7
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