Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к 4,5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании, сообщает Actu Foot в социальной сети X (ранее - Twitter).

Помимо прочего, по решению суда Алвес должен будет выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет.

Напомним, 20 января 2023 года экс-футболист был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в сексуальном изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне.

Алвес - один из самых титулованных игроков в истории футбола. На счету бразильца 43 (по некоторым данным - 47, но часть титулов не учитывается журналистами) выигранных трофеев за карьеру. В первую очередь он известен своими выступлениями в составе "Барселоны", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен".