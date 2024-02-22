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Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы

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Вердикт оглашён

Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы

elconfidencial

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Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к 4,5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании, сообщает Actu Foot в социальной сети X (ранее - Twitter).

Помимо прочего, по решению суда Алвес должен будет выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет.

Напомним, 20 января 2023 года экс-футболист был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в сексуальном изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне.

Алвес - один из самых титулованных игроков в истории футбола. На счету бразильца 43 (по некоторым данным - 47, но часть титулов не учитывается журналистами) выигранных трофеев за карьеру. В первую очередь он известен своими выступлениями в составе "Барселоны", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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