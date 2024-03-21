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Экс-нападающий Реала Робиньо приговорён к девяти годам тюремного заключения за изнасилование

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Приговор всё же будет исполнен в действие

Экс-нападающий Реала Робиньо приговорён к девяти годам тюремного заключения за изнасилование

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Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Милана" Робиньо проведёт 9 лет в бразильской тюрьме. Такое решение постановил Верховный суд Бразилии. Об этом сообщает Sky Sports.

Робиньо был приговорен итальянским судом к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании в 2013 году во время своих выступлений за "Милан". Приговор был вынесен в 2017-м году. 40-летний экс-футболист, в свою очередь, отрицает какие-либо правонарушения и настаивает, что его сексуальные отношения с женщиной в ночном клубе были совершены по обоюдному согласию.

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После озвученного приговора Робиньо сбежал от правосудия в родную Бразилию, законодательство которой запрещает экстрадицию своих граждан. Тем не менее, в феврале 2023-го министерство иностранных дел Бразилии получило запрос из Италии о том, чтобы он отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме. Большинством голосом (9 против 2) судебная коллегия латиноамериканской страны удовлетворила этот запрос во избежание дипломатического конфликта с Италией.

Адвокат Робиньо, Жозе Эдуардо Алкмин, сообщил суду в начале слушаний, что его клиент хочет повторного судебного разбирательства в Бразилии на основании национального суверенитета, но судья Франсиско Фалькан назвал приговор "окончательным".

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Бразилия Робиньо тюрьма
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.03.2024 в 12:01
Він просто ідіот, за бабки міг будь-яку телку зняти, а взяв і вляпався. Таких чимало вже: Менді, Дані Алвес, Кріштіану (відмазався), і ось дурник Робіньйо.
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Комментарии 5
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.03.2024 в 12:01
Він просто ідіот, за бабки міг будь-яку телку зняти, а взяв і вляпався. Таких чимало вже: Менді, Дані Алвес, Кріштіану (відмазався), і ось дурник Робіньйо.
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0
0
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Вarcelinius
21.03.2024 в 11:05
Вот такие они бывшие игроки Реала. Это вам не в трусах рукой полазить, это вам групповое изнасилование однако.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.03.2024 в 11:35
Тут ти не правий. А що там Дані Алвес?
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.03.2024 в 11:35
Или " это другое".
 
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Вarcelinius
21.03.2024 в 11:43
Шо там, шо там... За письку бабу пощупал, 4,5 года дали.
 
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