Экс-нападающий Реала Робиньо приговорён к девяти годам тюремного заключения за изнасилование

Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Милана" Робиньо проведёт 9 лет в бразильской тюрьме. Такое решение постановил Верховный суд Бразилии. Об этом сообщает Sky Sports.

Робиньо был приговорен итальянским судом к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании в 2013 году во время своих выступлений за "Милан". Приговор был вынесен в 2017-м году. 40-летний экс-футболист, в свою очередь, отрицает какие-либо правонарушения и настаивает, что его сексуальные отношения с женщиной в ночном клубе были совершены по обоюдному согласию.

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После озвученного приговора Робиньо сбежал от правосудия в родную Бразилию, законодательство которой запрещает экстрадицию своих граждан. Тем не менее, в феврале 2023-го министерство иностранных дел Бразилии получило запрос из Италии о том, чтобы он отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме. Большинством голосом (9 против 2) судебная коллегия латиноамериканской страны удовлетворила этот запрос во избежание дипломатического конфликта с Италией.

Адвокат Робиньо, Жозе Эдуардо Алкмин, сообщил суду в начале слушаний, что его клиент хочет повторного судебного разбирательства в Бразилии на основании национального суверенитета, но судья Франсиско Фалькан назвал приговор "окончательным".