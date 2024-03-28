  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"У тебя много денег, чтобы насиловать, не так ли?" - фаны встретили Дани Алвеса в Барселоне

Общие новости
Обновлено

Недавно игрок вышел на свободу

"У тебя много денег, чтобы насиловать, не так ли?" - фаны встретили Дани Алвеса в Барселоне

elconfidencial

Новина українською

Впервые за 14 месяцев бразильский футболист Дани Алвес был временно освобожден из тюрьмы. За него был внесен 1 миллион евро залога. Сейчас Алвес оспаривает приговор за изнасилование, который был вынесен в этом месяце.

По соглашению об освобождении, футболист должен еженедельно приходить в провинциальный суд Барселоны.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня Алвеса заметили болельщики, которые кричали ему такие фразы: "Алвес, у тебя много денег, чтобы насиловать, не так ли?" и "В Бразилии вас быстро убьют, не пугайтесь".

По теме
yellow-arrow
Жерсон Родригеш получил условный срок за домашнее насилие
yellow-arrow
Мело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля Каррагер: Кройф - самый важный человек в истории футбола
Дани Алвес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости