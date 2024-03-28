"У тебя много денег, чтобы насиловать, не так ли?" - фаны встретили Дани Алвеса в Барселоне

Впервые за 14 месяцев бразильский футболист Дани Алвес был временно освобожден из тюрьмы. За него был внесен 1 миллион евро залога. Сейчас Алвес оспаривает приговор за изнасилование, который был вынесен в этом месяце.

По соглашению об освобождении, футболист должен еженедельно приходить в провинциальный суд Барселоны.

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Сегодня Алвеса заметили болельщики, которые кричали ему такие фразы: "Алвес, у тебя много денег, чтобы насиловать, не так ли?" и "В Бразилии вас быстро убьют, не пугайтесь".