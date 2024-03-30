  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Нестареющий Криштиану. Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Лиги

Общие новости
Обновлено

39 лет - не проблема

Нестареющий Криштиану. Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду не перестает забивать. Португальский форвард в свои 39 лет оформил хет-трик в матче саудовской Про-лиги.

Нападающий очень огорчил голкипера "Аль-Таи", он забил 3 гола своей команды из 5. Соперника коллектива португальца хватило лишь на гол престижа (5:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Криштиану принял участие в 33 матчах за "Аль-Наср", где отметился 30 голами и 11 ассистами.

По теме
yellow-arrow
"Есть еще куда расти": Игрок Полесья - о своем дебюте в сборной Азербайджана
yellow-arrow
Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
yellow-arrow
Дани Алвес может вернуться в тюрьму - теперь за нарушение авторских прав
Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости