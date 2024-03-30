Нестареющий Криштиану. Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Лиги
39 лет - не проблема
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду не перестает забивать. Португальский форвард в свои 39 лет оформил хет-трик в матче саудовской Про-лиги.
Нападающий очень огорчил голкипера "Аль-Таи", он забил 3 гола своей команды из 5. Соперника коллектива португальца хватило лишь на гол престижа (5:1).
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В этом сезоне Криштиану принял участие в 33 матчах за "Аль-Наср", где отметился 30 голами и 11 ассистами.
That man again ????— Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 30, 2024
@Cristiano gets his 2nd in as many minutes ???????? ????#yallaRSL pic.twitter.com/lx9URfBLAV
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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