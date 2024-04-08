Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
"Не следил, не слежу и не буду следить"
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.
"За "Баварией" я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно на этот клуб и на немецкий футбол вообще.
Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с "Байером". За немцев я никогда не болел", – рассказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.
Следует отметить, что "Бавария" идет на втором месте в таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на 16 пунктов. До завершения чемпионата остается 6 туров.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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