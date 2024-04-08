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Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть

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"Не следил, не слежу и не буду следить"

Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.

"За "Баварией" я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно на этот клуб и на немецкий футбол вообще.

Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с "Байером". За немцев я никогда не болел", – рассказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.

Следует отметить, что "Бавария" идет на втором месте в таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего "Байера" на 16 пунктов. До завершения чемпионата остается 6 туров.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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