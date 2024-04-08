Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть.

"За "Баварией" я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно на этот клуб и на немецкий футбол вообще.

Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с "Байером". За немцев я никогда не болел", – рассказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.