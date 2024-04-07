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"Я очень верю в это и надеюсь". Милевский - о чемпионстве Динамо Киев
Считает, что у команды есть хорошие шансы выиграть чемпионат Украины
Бывший нападающий "Динамо Киев" Артем Милевский поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат Украины.
"Вопрос о чемпионстве "Динамо Киев". Я очень верю в это и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что очень хорошо они сейчас выглядят. Мне очень нравится. Особенно домашние игры они проводят очень мощно.
Хорошая игра была в Полтаве (5:1 против "Ворсклы"). Не удалось досмотреть до конца, хотя был на стадионе. Очень нравится, что многое забивают, получается в атаке, при том, что Андрюха (Ярмоленко) только выходит на замену после травмы, еще нет Буяльского.
Это, конечно, несомненное усиление будет. Все шансы есть. Будем переживать за родной клуб", – сказал Милевский.
Напомним, сейчас "Динамо Киев" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. После 20 матчей "столичный" клуб имеет 44 очка.
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