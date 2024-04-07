"Я очень верю в это и надеюсь". Милевский - о чемпионстве Динамо Киев

Бывший нападающий "Динамо Киев" Артем Милевский поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат Украины.

"Вопрос о чемпионстве "Динамо Киев". Я очень верю в это и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что очень хорошо они сейчас выглядят. Мне очень нравится. Особенно домашние игры они проводят очень мощно.

Хорошая игра была в Полтаве (5:1 против "Ворсклы"). Не удалось досмотреть до конца, хотя был на стадионе. Очень нравится, что многое забивают, получается в атаке, при том, что Андрюха (Ярмоленко) только выходит на замену после травмы, еще нет Буяльского.

Это, конечно, несомненное усиление будет. Все шансы есть. Будем переживать за родной клуб", – сказал Милевский.