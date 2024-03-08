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Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом

Премьер-лига

Киевляне упустили победу в добавленное арбитром время

Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом

Фото: УНИАН

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ничейный результат киевской команды в матче 20-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1).

"Братва, б####ь, добрый вечер. Капец, поиграл я в футбол.

Как 1:1 можно закончить с "Вересом" б####ь? Я шел — 1:0 играли. Капец. Что там Бенито привез, говорят, точку? Фух…

Ну, Киев… Я же говорил — вот эти вот пропущенные игры очень опасны, очень опасны. Вот уже потеряли баллы, б####ь, плохо", — сказал Милевский.

Напомним, на 90+9 минуте Бенито сфолил против Мрвальевича в собственной штрафной и привез пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и переиграл Бущана.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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