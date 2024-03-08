Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
Киевляне упустили победу в добавленное арбитром время
Фото: УНИАН
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ничейный результат киевской команды в матче 20-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1).
"Братва, б####ь, добрый вечер. Капец, поиграл я в футбол.
Как 1:1 можно закончить с "Вересом" б####ь? Я шел — 1:0 играли. Капец. Что там Бенито привез, говорят, точку? Фух…
Ну, Киев… Я же говорил — вот эти вот пропущенные игры очень опасны, очень опасны. Вот уже потеряли баллы, б####ь, плохо", — сказал Милевский.
Напомним, на 90+9 минуте Бенито сфолил против Мрвальевича в собственной штрафной и привез пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и переиграл Бущана.
Популярное сейчас
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 марта 2024
- Динамо теряет очки с Вересом, Трубин пропускает дважды от Рейнджерс, а Шахтер судится с Вьюнником. Главные новости за 7 марта
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО