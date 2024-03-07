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Шовковский: Мы не были похожи сами на себя, результат матча с Вересом закономерен

Премьер-лига
Обновлено

Итог матча от главного тренера киевлян

Шовковский: Мы не были похожи сами на себя, результат матча с Вересом закономерен

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

– Неприятно терять очки на последних секундах матча. Сегодня у наших игроков я увидел не такое желание, которого ожидал. К сожалению, мы не довели эту игру до победы, хотя и выпустили в конце встречи защитников, понимая, что соперник организует навал на наши ворота, будет нагружать нашу оборону. Должны были спокойнее завершать эту игру, но уже как есть.

Читайте такжеКонец победной серии Шовковского. Верес - "Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

- Прокомментируйте замены, согласны ли, что не угадали, выпустив Бенито?

– Побеждает, проигрывает и играет вничью вся команда, поэтому по личностям ничего не буду говорить. Сегодня у нас была небольшая скамейка запасных, и в середине поля немногое можно было изменить. Дисквалифицированный Бражко, восстанавливающийся Ярмоленко, не мог играть Буяльский, выбыли Царенко и Супряга. Потому мы были ограничены в выборе. Но футболисты, игравшие сегодня, находятся в команде, у нас есть свое лицо. Мы должны играть увереннее. В начале второго тайма мы мяч контролировали, потом почему-то подарили инициативу сопернику, и дали возможность "Вересу" чувствовать себя более раскованно. Возвращаясь к заменам, скажу, что кто-то может выйти удачно, кто-то неудачно. К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось.

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- Просматривали ли вы момент с назначением пенальти? Справедлив ли он был, на ваш взгляд?

- Нет, не смотрел, потому что еще не было времени, поэтому не могу комментировать этот эпизод.

- "Динамо" забило первым, таково было руководство на игру? Планировали ли затем держать центр, фланги и действовать на контратаках?

- Думаю, нет ни одного тренера, который давал бы руководство пропустить первыми. Мы все понимали и говорили игрокам. Но, хочу откровенно сказать, что сегодня мы не были похожи сами на себя, поэтому результат закономерен.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 22:47
Суркис тебя не поймёт
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 22:47
Суркис тебя не поймёт
Ответить
0
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