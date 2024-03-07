Шовковский: Мы не были похожи сами на себя, результат матча с Вересом закономерен

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1) .

– Неприятно терять очки на последних секундах матча. Сегодня у наших игроков я увидел не такое желание, которого ожидал. К сожалению, мы не довели эту игру до победы, хотя и выпустили в конце встречи защитников, понимая, что соперник организует навал на наши ворота, будет нагружать нашу оборону. Должны были спокойнее завершать эту игру, но уже как есть.

- Прокомментируйте замены, согласны ли, что не угадали, выпустив Бенито?

– Побеждает, проигрывает и играет вничью вся команда, поэтому по личностям ничего не буду говорить. Сегодня у нас была небольшая скамейка запасных, и в середине поля немногое можно было изменить. Дисквалифицированный Бражко, восстанавливающийся Ярмоленко, не мог играть Буяльский, выбыли Царенко и Супряга. Потому мы были ограничены в выборе. Но футболисты, игравшие сегодня, находятся в команде, у нас есть свое лицо. Мы должны играть увереннее. В начале второго тайма мы мяч контролировали, потом почему-то подарили инициативу сопернику, и дали возможность "Вересу" чувствовать себя более раскованно. Возвращаясь к заменам, скажу, что кто-то может выйти удачно, кто-то неудачно. К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось.

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- Просматривали ли вы момент с назначением пенальти? Справедлив ли он был, на ваш взгляд?

- Нет, не смотрел, потому что еще не было времени, поэтому не могу комментировать этот эпизод.

- "Динамо" забило первым, таково было руководство на игру? Планировали ли затем держать центр, фланги и действовать на контратаках?

- Думаю, нет ни одного тренера, который давал бы руководство пропустить первыми. Мы все понимали и говорили игрокам. Но, хочу откровенно сказать, что сегодня мы не были похожи сами на себя, поэтому результат закономерен.