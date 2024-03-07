Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" на выезде играло с "Вересом".

И все шло для киевлян неплохо, пока уже в компенсированное ко второму тайму время "Верес" не заработал пенальти.

Как итог – ничья 1:1. Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Верес" - "Динамо" 1:1

Голы: Мрвальевич 90+8 - Волошин 6