  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" на выезде играло с "Вересом".

И все шло для киевлян неплохо, пока уже в компенсированное ко второму тайму время "Верес" не заработал пенальти.

Как итог – ничья 1:1. Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Верес" - "Динамо" 1:1

Голы: Мрвальевич 90+8 - Волошин 6

По теме
yellow-arrow
Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО
yellow-arrow
Уверенная победа луганчан. Заря - Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Матч тура выдался на славу. Шахтер - Кривбасс 5:2. Видеообзор матча
Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zapp Brannigan (Київ)
07.03.2024 в 22:17
Щось не бачу я там пенальті... Звичайне ігрове зіткнення!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Zapp Brannigan (Київ)
07.03.2024 в 22:17
Щось не бачу я там пенальті... Звичайне ігрове зіткнення!
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
07.03.2024 в 22:20
Было бы очень удивительно,если бы ты увидел.
Ответить
1
0
Матч Футболович
07.03.2024 в 22:47
Кондор +100
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости