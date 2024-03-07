Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" на выезде играло с "Вересом".
И все шло для киевлян неплохо, пока уже в компенсированное ко второму тайму время "Верес" не заработал пенальти.
Как итог – ничья 1:1. Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Мрвальевич 90+8 - Волошин 6
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07.03.2024 в 22:17
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