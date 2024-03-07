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УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито

Премьер-лига

Победная серия СаШо прерывается

УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

7.03.2024. Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Динамо" 1:1

Голы: Мрвальевич 90+9 - Волошин 6

"Верес": Когут - Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко (Вовченко 87) - Шастал, Банада (Кухарук 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков 60) - Гайдучик (Шестаков 67), Мрвалевич.

Запасные: Паст, Смиян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Клец, Шестаков, Янаков, Свитюха, Савчук, Баран, Шух.

Главный тренер: Шандрук Олег.

"Динамо": Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Андриевский, Шепелев - Волошин (Дячук 86), Шапаренко, Кабаев (Бенито 86) - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Тымчик, Дячук, Диалло, Сирота, Биловар, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Попов 16, Шарай 33, Мрвалевич 35

Арбитр: Панчишин Дмитрий.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 21:03
перед матчем я написал что будет ничья--получите 7( выигрыш)
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Комментарии 20
alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 21:03
перед матчем я написал что будет ничья--получите 7( выигрыш)
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2024 в 21:08
Ти отримав?
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.03.2024 в 20:59
Куясе, в онлайне 0-1 закончилось, а тут нежданчик!
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.03.2024 в 21:03
та да
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0
1
dmitpan88 (Krivoy Rog)
07.03.2024 в 20:57
Давно не видел такого желания забить гол,просто молодцы Верес
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1
2
balamyt (Boston)
07.03.2024 в 20:57
Не только же Днепр1 должен терять очки с аутсайдерами..дошла очередь до ДинамоК и..до Шахтера подошла уже...Они отскочили за счет технаря Александрии..и наглости с Кривбасом..Но справедливость должна в итоге побеждать.. Вся борьба еще впереди..
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1
2
tekutiev
07.03.2024 в 21:00
жаба давит?шахтёр жить мешает?"борец за справедливость"
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1
1
LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2024 в 21:02
Для шахтера не було справедливості і не буде. Спіткнулися один раз і все, далі буде йти як по маслу, там технарь , там бабки -все.
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1
1
LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2024 в 20:56
Ну на кінець це Динамо почало грати,як і потрібно команді, яка є середняка УПЛ. Початок весни, щось там дригнули, і мабуть це все. Ні про яке чемпіонство тут і мріяти нічого. Підтримую, і середині поля два осли-Шепелєв і Андрієвський. В центрі захисту дірка, а суркісня то купляє центрального, то не купляє. Ванат- каліф на час, нападаючий слабенький. Не везе Динамо з нападаючими, от колись були нападаючі,чого три володарі золотого м'яча значить. А Шашо поки тренер слабенький.. Боюся помилитися
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1
1
Pianist (Київ)
07.03.2024 в 20:55
Опа. Ринат включив стандартний набір. Кабінетні технічні перемоги, робота з суддями, далі будуть своєчасні дискваліфікації… Коли був Циган, цього не потрібно було. А зараз…. Цирк, а не спорт.
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1
2
avatar
Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 20:54
Я свідок, а що сталося Або ЧО один раз покотило, знову сподіваємося 1:0 Невже історія не показує, що один забити може будь-яка команда! Шалений удар чи кривий відскок
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1
0
Alex-696 (Немирів)
07.03.2024 в 20:54
Пенальті не було. Червона вересу за гру прямою ногою.
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1
2
adey (Korosten)
07.03.2024 в 20:48
арбітри розібралися з епізодом, молодці. Динамо грало якесь недокатеначчо і справедливо за це наказано.
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0
2
Скачков Леонід (Рівне)
07.03.2024 в 20:45
Такої тупорилої гри від Динамо я не чекав! Щоб тягнути час з якоюсь недокомандою???Ось що значить два бездарних осла в центрі-Шепєлєв і Андрієвський!Коли вже накінець викинуть з команди цей баласт?!
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5
0
Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 20:50
Там, в центрі поля, був ще один осел - Шапаренко
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1
1
Скачков Леонід (Рівне)
07.03.2024 в 20:56
Не скажи.Шапаренко хоч щось створював на атаку,а ці дві колоди тільки поперек і назад.У обох креатива-абсолютний нуль!
 
0
0
Serhio79 (Kyiv)
07.03.2024 в 20:43
Не було там пенальті!Гравець "Вереса" вже вибив м'яч, а після того через його ногу з власної ініціативи перечипився Беніто
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3
2
androma (Вересневе)
07.03.2024 в 21:03
Я теж так подумав але коли показали з другого ракурсу то ясно видно що Беніто вдарив ззаду по нозі в момент прийому. 100% пенальті.
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0
1
Serhio79 (Kyiv)
07.03.2024 в 21:06
Не згоден. Беніто торкнувся рівнянина вже ПІСЛЯ того, як рівнянин вибив м'яч
 
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Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 20:42
Вибачте, я по пенальті одного не зрозумів, гравець Вереса пригає прямою ногою на м"яч і він ще постраждалий, виявляється? До самого результату питань нема, Динамо на перемогу не награло
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