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УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито
Победная серия СаШо прерывается
Фото: УПЛ
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
20-й тур УПЛ сезона 2023/24
7.03.2024. Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Динамо" 1:1
Голы: Мрвальевич 90+9 - Волошин 6
"Верес": Когут - Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко (Вовченко 87) - Шастал, Банада (Кухарук 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков 60) - Гайдучик (Шестаков 67), Мрвалевич.
Запасные: Паст, Смиян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Клец, Шестаков, Янаков, Свитюха, Савчук, Баран, Шух.
Главный тренер: Шандрук Олег.
"Динамо": Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Андриевский, Шепелев - Волошин (Дячук 86), Шапаренко, Кабаев (Бенито 86) - Ванат.
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Тымчик, Дячук, Диалло, Сирота, Биловар, Бенито, Пономаренко.
Главный тренер: Александр Шовковский.
Предупреждения: Попов 16, Шарай 33, Мрвалевич 35
Арбитр: Панчишин Дмитрий.
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