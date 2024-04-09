"Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о том, почему организация не отстранила белорусские клубы и национальную сборную от участия в международных соревнованиях.

"Я против бойкотов, не люблю ни бойкоты, ни запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода, и мы все должны попытаться помочь остановить эту войну, это безумие. Но что касается Беларуси несколько политиков написали нам, чтобы все, кто помогал России, были отстранены. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Стоит ли отстранять все европейские страны, даже самые топовые, продолжающие покупать газ? Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнять свою работу – это популизм и не больше", - приводит слова Чеферина infoLibre.

На данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за российской агрессии. Беларусь санкции коснулись лишь частично: клубы и сборные из этого государства проводят номинально домашние матчи за пределами страны, и без поддержки со стороны болельщиков.