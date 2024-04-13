Луческу – о продолжении карьеры: Я вынесу решение в конце мая. К тому времени ответа не будет
А летом ему уже будет 79 лет
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Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу поделился планами на будущее.
“Я вынесу решение в конце мая. До этого времени ответа не будет.
Сейчас я стараюсь научиться быть болельщиком, быть футбольным болельщиком с трибуны, а не на тренерской скамье.
Совершенно иначе смотреть футбол сверху, это полностью меняет перспективу, анализ игры. Я еще не научился прыгать от радости после гола. Столько лет я оставался в стороне, мне приходилось быть уравновешенным и после побед и после поражений”, - сказал Луческу.
Отметим, что румынский специалист с ноября прошлого года находится без работы - именно тогда он ушел с поста главного тренера "Динамо".
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