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Луческу – о продолжении карьеры: Я вынесу решение в конце мая. К тому времени ответа не будет

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А летом ему уже будет 79 лет

Луческу – о продолжении карьеры: Я вынесу решение в конце мая. К тому времени ответа не будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу поделился планами на будущее.

“Я вынесу решение в конце мая. До этого времени ответа не будет.

Сейчас я стараюсь научиться быть болельщиком, быть футбольным болельщиком с трибуны, а не на тренерской скамье.

Совершенно иначе смотреть футбол сверху, это полностью меняет перспективу, анализ игры. Я еще не научился прыгать от радости после гола. Столько лет я оставался в стороне, мне приходилось быть уравновешенным и после побед и после поражений”, - сказал Луческу.

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Отметим, что румынский специалист с ноября прошлого года находится без работы - именно тогда он ушел с поста главного тренера "Динамо".

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Источник:
digisport.ro
Опубликовал: Максим Кучер
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