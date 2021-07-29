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Свитолина играет полуфинал Олимпиады. Текстовая трансляция

Олимпиада
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Следим за украинкой в нашем лайве

Свитолина играет полуфинал Олимпиады. Текстовая трансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде. Её соперницей будет чешка Маркета Вондроушова. Поединок состоится на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park и пройдёт третьим запуском. Таким образом, Свитолина выйдет на корт после матчей Бенчич - Рыбакина и Джокович - Нисикори. Ориентировочное начало поединка в 13:00, однако зависит от времени, которое нужно двум другим играм, для их завершения. Чтобы не прозевать начало встречи украинки, следите за всеми событиями на кортах в Токио в нашем онлайне ниже.

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Текстовая трансляция поединка Свитолина - Вондроушова будет прямо в этой новости в онлайне ниже. Трансляция без автообновления, поэтому для получения новой информации, пожалуйста, периодически обновляйте страницу.

Свитолина Вондроушова текстовая трансляция

11:00 Тем не менее, именно Вондроушова выбила из этого турнира Наоми Осаку - считалось, что уж на родных кортах японка точно должна взять золото. Но не срослось.

10:45 Свитолина - самая рейтинговая участница женских полуфиналов на Олимпиаде. Например, Бенчич - 9-й номер рейтинга WTA, Рыбакина - 15-й, а Вондроушова, с которой сегодня Свитолиной и играть - аж 42-я.

10:20 Свитолина и Вондроушова ранее встречались четырежды. Три победы на счету украинки, но крайний очный поединок завершился в пользу чешки. Это было в сентябре 2020-го на грунтовых кортах в Риме

10:00 Всем привет и добро пожаловать на новую текстовую трансляцию, посвящённую пути Элины Свитолиной на Олимпиаде в Японии! Сегодня украинку ожидает уже пятый матч в очень изнурительном темпе: теннисисткам приходится играть каждый день и уже до окончания текущей недели мы узнаем олимпийского чемпиона в мужском и женском одиночном и парном разрядах.

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В статье: Элина Свитолина Маркета Вондроушова
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