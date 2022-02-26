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НОК Норвегии и Дании призвали запретить России и Беларуси участвовать в международных спортивных соревнованиях

Олимпиада
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Международная изоляция России усиливается

НОК Норвегии и Дании призвали запретить России и Беларуси участвовать в международных спортивных соревнованиях

Фото: Reddit

UA-Футбол
Новина українською

Национальные Олимпийские комитеты Норвегии и Дании на своих собраниях осудили действия России в Украине как "очевидное нарушение международного права", и описали войну как "абсолютно недопустимую".

НОК Норвегии поддержал осуждение и санкции в отношении России, а также призвал запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных спортивных соревнованиях, проходящих не на из территории.

Также комитет предложил отстранить россиян с должностей в международных федерациях, и поддержит такие инициативы от Международного Олимпийского комитета, Международного Параолимпийского комитета и других.

НОК Дании поддержал заявления норвежцев.

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В статье: НОК война с Россией
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