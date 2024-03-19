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Две медали в легкой атлетике может получить Украина на Олимпийских играх в Париже
Такой прогноз делает британское издание Athletics Weekly
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Меньше чем через полгода стартуют крупнейшие международные соревнования по летним видам спорта - Олимпийские игры 2024. Некоторые издания уже начинают делать определенные прогнозы относительно выступлений спортсменов, в частности Athletics Weekly. Их прогнозы в легкой атлетике базируются на результатах 2023 года с некоторыми поправками на недавний сезон в помещении. Также они отмечают, что во время олимпийского года многие спортсмены могут неожиданно вернуться на вершину или совершить большой прорыв.
Итак, британское издание прогнозирует, что Украина получит две медали в легкой атлетике: золото получит Ярослава Магучих в прыжках в высоту и ей покорится высота 2.03 м, а серебро получит Марина Бех-Романчук в тройном прыжке - 15.12 м.
Athletics Weekly отмечает, что во многих дисциплинах еще нет окончательного перечня участников, которые получили лицензии на Олимпийские игры в Париже.
Напомним, что на Олимпиаде 2020 Украина завоевала 19 медалей (1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых наград). Тогда в легкой атлетике выиграли только одну медаль: третье место в прыжках в высоту Ярославы Магучих.
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