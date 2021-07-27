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Бешикташ хочет подписать контракт с Диего Годином

Португалия
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Защитник может перебраться в Португалию

Бешикташ хочет подписать контракт с Диего Годином

Новина українською

Вице-президент и наставник "Бешикташа" выразили уверенность в том, что подпишут контракт с защитником "Кальяри" Диего Годином.

"Игрок попросил время подумать, но мы настроены оптимистично", — сказал вице-президент "Бешикташа" Эмре Коджадаг.

"Мы следим за Годином два года, его опыт может быть очень полезен в Лиге чемпионов. Кроме того, его атакующие и оборонительные навыки идеально подходят для нашего стиля игры", — цитирует тренера турецкой команды Сержена Ялчина Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что "Бешикташ" уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. "Кальяри" не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.

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В статье: Диего Годин Кальяри Бешикташ
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