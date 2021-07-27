Бешикташ хочет подписать контракт с Диего Годином

Вице-президент и наставник "Бешикташа" выразили уверенность в том, что подпишут контракт с защитником "Кальяри" Диего Годином.

"Игрок попросил время подумать, но мы настроены оптимистично", — сказал вице-президент "Бешикташа" Эмре Коджадаг.

"Мы следим за Годином два года, его опыт может быть очень полезен в Лиге чемпионов. Кроме того, его атакующие и оборонительные навыки идеально подходят для нашего стиля игры", — цитирует тренера турецкой команды Сержена Ялчина Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что "Бешикташ" уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. "Кальяри" не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.