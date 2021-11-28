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Президент Бенфики - после 7:0 с Белененсешем: Это черная страница в истории португальского футбола

Португалия
(1 голосов)

Сложная ситуация

Президент Бенфики - после 7:0 с Белененсешем: Это черная страница в истории португальского футбола

Фото: SL Benfica

Новина українською

Президент "Бенфики" Руй Кошта дал комментарий после поединка 12-го тура чемпионата Португалии с "Белененсешем" (7:0):

– Я хотел бы выразить сожаления в связи с тем, что произошло. Это черная страница в истории португальского футбола и всей страны. "Бенфика" просто следовала регламенту, "Белененсеш" тоже обязан был сыграть. Если бы "Бенфика" не вышла на поле, то получила бы техническое поражение.

Нам должно быть стыдно из-за случившегося, но "Бенфика" не несет за это ответственность. Нам тоже было неприятно выходить на поле в таких условиях.

В 19:13 наша команда уже была готова к игре, и мы даже не знали, в каком составе сыграет "Белененсеш". Не было информации. Наше положение в этой ситуации очевидно. Я понимаю ситуацию "Белененсеша", в прошлом году мы прошли через это. Из-за ковида мы потеряли победу в чемпионате и Кубке Португалии. Ни "Бенфика", ни "Белененсеш" не собирались отменять матч.

У них есть зараженные, но многие остались дома с отрицательными тестами, так что "Белененсеш" не знал, кто сыграет. Для отмены игры не было условий, ведь "Белененсеш" не сделал ничего этого. Нам сообщили, что "Бенфика" должна выйти на поле.

"Бенфике" не понравился матч. Я бы не позволил, чтобы португальский футбол снова проходил через это, ведь в прошлом году мы уже сталкивались с такой ситуацией. Но это вновь случилось.

– Кто несет ответственность за это?

– Точно не "Бенфика". Мы были вынуждены играть, иначе нам присудили бы техническое поражение. Справедливо ли это? Нет. Это плохо влияет на португальский футбол и на всю страну, – сказал Кошта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Руй Кошта Белененсеш (Лиссабон)
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Источник:
Rádio Renascença

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Комментарии (9)
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androma (Вересневе)
28.11.2021 в 10:00
А вот вопрос : На первой минуте второго тайма Белененсеш разыграли комедию. А если бы эту комедию они разыграли на первой минуте первого тайма ? Команды вышли на поле - матч состоялся. Суддя остановил встречу. Ничья 0:0. Чем эта комедия была бы хуже той что произошло ?
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0
0
hochu.piva (Краматорск)
28.11.2021 в 09:43
Почему нельзя было снять своих двух полевых или хотя бы одного? Пять замен в перерыве.. Лукавит Руй, хотели под шумок статистику набить, фу-фу-фу
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2021 в 09:52
Теж саме Поворознюк минулого року пропонував кротам: чому не можна було перенести?)
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0
0
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Bush_Dima (Чернігів)
28.11.2021 в 09:23
Якась д@більна ситуація. Чому не можна було перенести матч?
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
28.11.2021 в 09:05
Ну так чёрная пятница ж в разгаре. 3 очка со скидкой в 30% и с наслаждением добывая их. Ещё и бонус ввиде +7 к разнице мячей. В чемпионате пригодится, короче обокрали продавца по полной. Это ирония, если что...
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0
0
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simargl (Чернигов)
28.11.2021 в 08:51
А зачем так позорно играть ?? Кто заставлял забивать 7 штук ??? Могли тоже играть в меньшем составе... гнусная командишка.
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+3
-1
Andrew1984 (Иршава)
28.11.2021 в 09:36
Полностью сосласен!!!
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
28.11.2021 в 09:43
Тоже самое хотел написать . Забейте 2 и катайте мяч в свое удовольствие.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2021 в 09:53
Теж саме по Смоктарю у Кропивницькому. Ан нєт, Побєда любой ценой.
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-1


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