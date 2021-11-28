Президент Бенфики - после 7:0 с Белененсешем: Это черная страница в истории португальского футбола

Президент "Бенфики" Руй Кошта дал комментарий после поединка 12-го тура чемпионата Португалии с "Белененсешем" (7:0):

– Я хотел бы выразить сожаления в связи с тем, что произошло. Это черная страница в истории португальского футбола и всей страны. "Бенфика" просто следовала регламенту, "Белененсеш" тоже обязан был сыграть. Если бы "Бенфика" не вышла на поле, то получила бы техническое поражение.

Нам должно быть стыдно из-за случившегося, но "Бенфика" не несет за это ответственность. Нам тоже было неприятно выходить на поле в таких условиях.

В 19:13 наша команда уже была готова к игре, и мы даже не знали, в каком составе сыграет "Белененсеш". Не было информации. Наше положение в этой ситуации очевидно. Я понимаю ситуацию "Белененсеша", в прошлом году мы прошли через это. Из-за ковида мы потеряли победу в чемпионате и Кубке Португалии. Ни "Бенфика", ни "Белененсеш" не собирались отменять матч.

У них есть зараженные, но многие остались дома с отрицательными тестами, так что "Белененсеш" не знал, кто сыграет. Для отмены игры не было условий, ведь "Белененсеш" не сделал ничего этого. Нам сообщили, что "Бенфика" должна выйти на поле.

"Бенфике" не понравился матч. Я бы не позволил, чтобы португальский футбол снова проходил через это, ведь в прошлом году мы уже сталкивались с такой ситуацией. Но это вновь случилось.

– Кто несет ответственность за это?

– Точно не "Бенфика". Мы были вынуждены играть, иначе нам присудили бы техническое поражение. Справедливо ли это? Нет. Это плохо влияет на португальский футбол и на всю страну, – сказал Кошта.