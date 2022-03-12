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Бенфика примет детей из своих украинских школ
Уже четверо ребят приехали в Лиссабон
Фото: SL Benfica
Лиссабонская "Бенфика" объявила, что примет детей, которые занимались в её школах, располагавшихся в Украине.
В Португалию уже приехали 4 учеников школы. У клуба были детские академии в Киеве и Харькове.
Ранее клуб также собирал гуманитарную помощь для Украины. Среди тех, кто помогал украинцам – легенды клуба Луизао и Руй Кошта, а также действующие игроки "Бенфики" Андре Алмейда, Ян Вертонген, Томас Араухо, Паоло Бернардо и Гонсало Рамос.
❤️⚪ O Sport Lisboa e Benfica vai acolher jovens das Escolas de Futebol do Benfica de Kiev e Kharkiv.— SL Benfica (@SLBenfica) March 12, 2022
???????? Bem-vindos, Oleksii, Illia, Myron e Nikita! #WeStandWithUkraine#EPluribusUnum #FundaçãoBenfica pic.twitter.com/1h0e5xkZwm
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