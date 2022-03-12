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Бенфика примет детей из своих украинских школ

Португалия
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Уже четверо ребят приехали в Лиссабон

Бенфика примет детей из своих украинских школ

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" объявила, что примет детей, которые занимались в её школах, располагавшихся в Украине.

В Португалию уже приехали 4 учеников школы. У клуба были детские академии в Киеве и Харькове.

Ранее клуб также собирал гуманитарную помощь для Украины. Среди тех, кто помогал украинцам – легенды клуба Луизао и Руй Кошта, а также действующие игроки "Бенфики" Андре Алмейда, Ян Вертонген, Томас Араухо, Паоло Бернардо и Гонсало Рамос.

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В статье: Бенфика (Лиссабон)
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