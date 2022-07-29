PETA призвала Бенфику перестать использовать орлов на матчах

PETA (организация "Люди за этичное обращение с животными") обратилась в твиттере к "Бенфике" с просьбой прекратить использовать орлов на матчах. Они предлагают оплатить их отправку в заповедник.

Взамен PETA также купит костюм орла-маскота.

Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем "Бенфики" за несколько минут до начала игры над фанатским сектором открывается гнездо, из которого вылетает птица.

Португальский клуб ещё никак не отреагировал на инициативу.