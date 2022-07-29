  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. PETA призвала Бенфику перестать использовать орлов на матчах
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

PETA призвала Бенфику перестать использовать орлов на матчах

Португалия
(1 голосов)

Взамен предлагают купить костюм маскота

PETA призвала Бенфику перестать использовать орлов на матчах

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

PETA (организация "Люди за этичное обращение с животными") обратилась в твиттере к "Бенфике" с просьбой прекратить использовать орлов на матчах. Они предлагают оплатить их отправку в заповедник.

Взамен PETA также купит костюм орла-маскота.

Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем "Бенфики" за несколько минут до начала игры над фанатским сектором открывается гнездо, из которого вылетает птица.

Португальский клуб ещё никак не отреагировал на инициативу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде