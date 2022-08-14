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Бенфика победила новичка португальской лиги перед поединком ЛЧ против Динамо
Яремчук вышел на поле во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов "Бенфика" провел уже второй календарный матч текущего чемпионата Португалии. Соперником "орлов" стал новичок первенства "Касса Пиа", в прошлом сезоне занявший второе место во втором дивизионе.
В первом тайме силы были достаточно равными, но во втором класс одержал верх: 21-летний Гонсалу Рамос на 58 минуте забил единственный гол во встрече.
Отметим, что через две минуты после открытия счета на поле появился украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук. Также стоит упомянуть, что защитник лиссабонцев Николас Отаменди не доиграл игру из-за удаления на 90+2 минуте (вторая желтая).
На данный момент "Бенфика" возглавляет португальское первенство с шестью очками в активе и с приличной разницей мячей (5:0).
Следующий матч "орлы" проведут против "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов. Он запланирован на 17 августа и состоится в польской Лодзи – это будет номинально домашний поединок для киевлян.
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