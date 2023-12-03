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Руководство Бенфики заинтересованы в продлении контракта аргентинского полузащитника

Португалия

Все в восторге от Ди Марии

Руководство Бенфики заинтересованы в продлении контракта аргентинского полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Бенфики" заинтересованы в сохранении Анхеля Ди Марии еще на несколько сезонов.

Тренерскому штабу "Бенфики" нравится каждая игра и тренировка аргентинского полузащитника и они постараются продлить контракт ди Марии хотя бы на один сезон, говорится в сообщении.

Напомним, контракт анхеля Ди Марии заканчивается в июне 2024 года.

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