Руководство Бенфики заинтересованы в продлении контракта аргентинского полузащитника

Руководство "Бенфики" заинтересованы в сохранении Анхеля Ди Марии еще на несколько сезонов.

Тренерскому штабу "Бенфики" нравится каждая игра и тренировка аргентинского полузащитника и они постараются продлить контракт ди Марии хотя бы на один сезон, говорится в сообщении.

???????????? Benfica manager Roger Schmidt: “We will try to keep Ángel Di Maria here at the club for one more season, that’s the plan”.



“We are enjoying every game and training session with Di Maria, let’s see. We will try”.



ℹ️ Ángel’s contract expires in June 2024. pic.twitter.com/uQyRCJQaEr