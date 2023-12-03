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Руководство Бенфики заинтересованы в продлении контракта аргентинского полузащитника
Все в восторге от Ди Марии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Бенфики" заинтересованы в сохранении Анхеля Ди Марии еще на несколько сезонов.
Тренерскому штабу "Бенфики" нравится каждая игра и тренировка аргентинского полузащитника и они постараются продлить контракт ди Марии хотя бы на один сезон, говорится в сообщении.
???????????? Benfica manager Roger Schmidt: “We will try to keep Ángel Di Maria here at the club for one more season, that’s the plan”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2023
“We are enjoying every game and training session with Di Maria, let’s see. We will try”.
ℹ️ Ángel’s contract expires in June 2024. pic.twitter.com/uQyRCJQaEr
Напомним, контракт анхеля Ди Марии заканчивается в июне 2024 года.
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