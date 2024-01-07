Новый партнер Трубина. Бенфика вскоре оформит трансфер аргентинского таланта

"Бенфика" близка к завершению трансфера аргентинского полузащитника "Велеса" Джанлуки Престианни. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня он прибыл в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование. Клубы уже полностью договорились между собой о трансфере.

Однако подписать контракт Престианни сможет только 31 января – тогда ему исполнится 18 лет.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро. Сейчас он самый дорогой футболист "Велеса Сарсфилд", который идет на 25 месте в чемпионате Аргентины.