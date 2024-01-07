  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Новый партнер Трубина. Бенфика вскоре оформит трансфер аргентинского таланта
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый партнер Трубина. Бенфика вскоре оформит трансфер аргентинского таланта

Португалия

Контракт будет подписан в конце месяца

Новый партнер Трубина. Бенфика вскоре оформит трансфер аргентинского таланта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" близка к завершению трансфера аргентинского полузащитника "Велеса" Джанлуки Престианни. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня он прибыл в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование. Клубы уже полностью договорились между собой о трансфере.

Однако подписать контракт Престианни сможет только 31 января – тогда ему исполнится 18 лет.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро. Сейчас он самый дорогой футболист "Велеса Сарсфилд", который идет на 25 месте в чемпионате Аргентины.

По теме
yellow-arrow
Супер-сейв и очередной сухой матч. Какие оценки получил Трубин за поединок с Ароукой
yellow-arrow
Украинское противостояние в Португалии. Трубин и Милованов – в старте на очный поединок
yellow-arrow
Арока – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика (Лиссабон) Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости