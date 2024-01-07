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Новый партнер Трубина. Бенфика вскоре оформит трансфер аргентинского таланта
Контракт будет подписан в конце месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" близка к завершению трансфера аргентинского полузащитника "Велеса" Джанлуки Престианни. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сегодня он прибыл в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование. Клубы уже полностью договорились между собой о трансфере.
Однако подписать контракт Престианни сможет только 31 января – тогда ему исполнится 18 лет.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро. Сейчас он самый дорогой футболист "Велеса Сарсфилд", который идет на 25 месте в чемпионате Аргентины.
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