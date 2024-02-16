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Бенфика собирается продлить контракт с 36-летним Ди Марией
Анхель всё ещё слишком хорош
L'Equipe
Аргентинский вингер Анхель Ди Мария останется в "Бенфике" еще на один сезон.
Как сообщает журналист Николо Скира, португальский клуб намерен активировать опцию автоматического продления контракта ещё на один сезон. Текущий контракт Ди Марии с "орлов" истекает в июне.
Ранее ожидалось, что после пребывания в "Бенфике" Ди Мария вернется в аргентинский "Росарио Сентраль", где в конечном итоге завершит свою профессиональную карьеру.
Напомним, в 2007-м году "Бенфика" стала первым клубом в европейской карьере Ди Марии. После ухода из стана "орлов" Анхель также выступал за "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Ювентус".
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