Бенфика разгромила Портимоненсе. Трубин провел юбилейный матч в чемпионате без пропущенных: оценки украинца

В матче 23 тура чемпионата Португалии "Бенфика" встречалась с "Портимоненсе". Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "орлов".

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел все 90 минут на поле и получил отметку 7,06 от статистического портала WhoScored. Среди игроков основного состава лиссабонцев у трех меньший балл.

За свое время игры Трубин записал в свой актив три сейва и 100% точность передач (11 из 11).

Для украинца этот поединок стал 10-м сухим в текущем сезоне чемпионата Португалии. В общей сложности он провел 19 матчей и пропустил 10 голов.

"Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу с тремя очками отрыва от второго "Спортинга". Правда, у “львов” есть еще два матча в запасе.

Следующий поединок в рамках чемпионата "орлы" проведут против третьего "Порту". Эта встреча состоится 3 марта.