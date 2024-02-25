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Бенфика разгромила Портимоненсе. Трубин провел юбилейный матч в чемпионате без пропущенных: оценки украинца
Анатолий был почти без работы
Фото: ФК Бенфіка
В матче 23 тура чемпионата Португалии "Бенфика" встречалась с "Портимоненсе". Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "орлов".
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел все 90 минут на поле и получил отметку 7,06 от статистического портала WhoScored. Среди игроков основного состава лиссабонцев у трех меньший балл.
За свое время игры Трубин записал в свой актив три сейва и 100% точность передач (11 из 11).
Для украинца этот поединок стал 10-м сухим в текущем сезоне чемпионата Португалии. В общей сложности он провел 19 матчей и пропустил 10 голов.
"Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу с тремя очками отрыва от второго "Спортинга". Правда, у “львов” есть еще два матча в запасе.
Следующий поединок в рамках чемпионата "орлы" проведут против третьего "Порту". Эта встреча состоится 3 марта.
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