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Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии
Игра на выезде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в 26-м туре Лиги Португалии будет играть против команды "Каса Пиа". Соперник занимает 11-е место в таблице, а лиссабонцы - 2-е.
???? Our ???????????????????????????????? ????????!#CPACSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/iZeEHMYquO— SL Benfica (@slbenfica_en) March 17, 2024
Поединок "Каса Пиа" - "Бенфика" начнется в 20:00. Следите за счетом на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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