Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в 26-м туре Лиги Португалии будет играть против команды "Каса Пиа". Соперник занимает 11-е место в таблице, а лиссабонцы - 2-е.

Поединок "Каса Пиа" - "Бенфика" начнется в 20:00. Следите за счетом на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".