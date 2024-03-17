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Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии

Португалия

Игра на выезде

Трубин - в старте Бенфики на очередной матч чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин в 26-м туре Лиги Португалии будет играть против команды "Каса Пиа". Соперник занимает 11-е место в таблице, а лиссабонцы - 2-е.

Поединок "Каса Пиа" - "Бенфика" начнется в 20:00. Следите за счетом на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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