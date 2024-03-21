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Анхель ди Мария обдумывает свое возвращение в аргентинский Росарио

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Впрочем, когда это произойдет, вингер не уточнил

Анхель ди Мария обдумывает свое возвращение в аргентинский Росарио

L'Equipe

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Анхель ди Мария проводит хороший сезон в "Бенфике": 15 голов и 11 передач в 39 матчах. Впрочем, во время интервью с ESPN, журналисты спросили его о возможном возвращении в "Росарио Сентраль", где он является воспитанником клуба.

"Я очень счастлив, возвращение в "Бенфику" было очень хорошим для меня, это была моя мечта. У меня отличные отношения с Нико (Отаменди), мы провели замечательный год вместе. Я спокоен, это мечта - иметь возможность вернуться в родную команду, я наблюдал за тем, что происходит в "Росарио", это имеет большое влияние, у меня есть моя семья, и то, что происходит, влияет на меня. Эта иллюзия вернуться всегда существует", - говорит аргентинец.

Как отмечает ESPN, контракт ди Марии истекает в июне следующего года, и "Росарио Сентраль" с нетерпением ждет его возвращения в футболке канальи.

36-летний футболист рассказал о своих отношениях с тренером аргентинского клуба Мигелем Руссо: "Время от времени я получаю сообщения, он один из кумиров "Сентраль", которого все любят, я горжусь тем, что разговариваю с ним, я знаю, что он говорил это несколько раз (что двери для него открыты), и это делает меня очень счастливым. Это мечты, которые могут осуществиться, я всегда говорил, что хотел бы закончить свою карьеру в "Росарио."

Напомним, что Анхель ди Мария играл за "Росарио Сентраль" с 2005 по 2007 гг. и сыграл за них в 35-ти матчах и отметился 6 голами.

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Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Росарио Сентраль (Росарио)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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