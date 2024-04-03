Трубин покидает Кубок Португалии. Бенфика - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча

Состоялся ответный матч полуфинала Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом".

Все голы в поединке были забиты во втором тайме. Вперёд по счёту хозяевам поля выйти не удалось.

В конечном итоге в финал кубка вышел "Спортинг". Итоговый счёт противостояния - 4:3. В финале "бело-зелёные" сыграют с победителем пары "Витория Гимараеш" - Порту".

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл на поле всю игру и совершил 4 сейва.

Кубок Португалии. 1/2 финала (ответный матч).

2 апреля. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"

Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Отаменди, 53, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулинью, 55.